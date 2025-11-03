Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 03:23

ВС России не дали шанса «ежам» НАТО в Купянске

«РВ»: российские силы отразили атаку «ежей» НАТО на подступах к Купянску

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться в окруженный Купянск. Для операции украинские солдаты применили бронетранспортеры НАТО с похожей на иголки ежа броней, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно полученной информации, ВСУ по приказу президента Украины Владимира Зеленского предприняли массированную атаку с использованием бронетехники с целью деблокады своих окруженных подразделений в городе и выхода к реке Оскол. Несмотря на предпринятые противником меры по усилению защиты боевых машин, российские военнослужащие эффективно противостояли наступлению.

Бойцы 68-й дивизии продемонстрировали высокую боевую выучку и эффективное применение современных средств поражения. Они уничтожили несколько единиц бронетехники противника.

Российские подразделения сохраняют устойчивые позиции в районе Купянска и продолжают выполнение поставленных боевых задач. Ситуация на данном участке фронта остается под полным контролем российских войск.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Было уничтожено 14 военнослужащих 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла.

Купянск
попытки
прорывы
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине: что известно
На Западе раскрыли, что задумали «союзники» Украины
Трамп озвучил свою «точку кипения» по украинскому конфликту
Возвращение в группу, инсульт, мнение об СВО: как живет Ая из «Города 312»
ВС России не дали шанса «ежам» НАТО в Купянске
Американский фигурист Малинин обновил мировой рекорд
Российские силы превратили в пыль крупный энергетический объект Украины
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Тело обнаженной женщины найдено в частном доме в Судже
Стало известно о проведении зачистки армией России в Красноармейске
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
Аэропорт одного из немецких городов остановил работу
На Западе раскрыли, чем для Европы обернется афера с российскими активами
Кровавая драка мигрантов с топорами в Москве: пострадавшие, что известно
Бывший главный юрист ЦАХАЛ пропала без вести
Фаза Луны сегодня, 3 ноября 2025 года. Мир замер перед полнолунием
Приметы 3 ноября: Илларионов день — почему никуда нельзя ехать?
Восемь ведущих стран ОПЕК+ пришли к стратегическому решению
«Народ пожил — и будет»: что Черномырдин говорил о России, Украине, Чечне
Гибель жены, патриотизм, слова об уехавших артистах: как живет Сумишевский
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.