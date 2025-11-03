ВС России не дали шанса «ежам» НАТО в Купянске

ВС России не дали шанса «ежам» НАТО в Купянске «РВ»: российские силы отразили атаку «ежей» НАТО на подступах к Купянску

Российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться в окруженный Купянск. Для операции украинские солдаты применили бронетранспортеры НАТО с похожей на иголки ежа броней, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно полученной информации, ВСУ по приказу президента Украины Владимира Зеленского предприняли массированную атаку с использованием бронетехники с целью деблокады своих окруженных подразделений в городе и выхода к реке Оскол. Несмотря на предпринятые противником меры по усилению защиты боевых машин, российские военнослужащие эффективно противостояли наступлению.

Бойцы 68-й дивизии продемонстрировали высокую боевую выучку и эффективное применение современных средств поражения. Они уничтожили несколько единиц бронетехники противника.

Российские подразделения сохраняют устойчивые позиции в районе Купянска и продолжают выполнение поставленных боевых задач. Ситуация на данном участке фронта остается под полным контролем российских войск.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Было уничтожено 14 военнослужащих 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла.