14 ноября 2025 в 23:43

Над Россией сбили 13 украинских БПЛА за три часа

Минобороны: ПВО России за три часа сбила 13 украинских БПЛА над пятью регионами

Фото: МО РФ
Дежурные системы противовоздушной обороны России провели перехват и ликвидацию 14 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Воздушные цели были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по мск.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Наибольшее количество беспилотников нейтрализовано над территорией Ростовской области и Республики Крым — по пять единиц в каждом регионе. Еще три воздушные цели ликвидированы над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Ранее силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 37 украинских беспилотников над регионами России. Из них 10 и восемь БПЛА уничтожили над Крымом и над территорией Саратовской области соответственно, семь — над Орловской областью, еще по три — над Липецкой и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

До этого глава Новороссийска сообщил, что резервуар и причал «Черномортранснефти» оказались повреждены при атаке украинских беспилотников. По его словам, фрагменты БПЛА упали на нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

