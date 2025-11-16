Атака на Волгоград ночью 16 ноября: дрон врезался в дом, жертвы, взрывы

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Волгоградскую область в ночь на воскресенье, 16 ноября. Что об этом известно, сколько человек пострадали, что разрушено?

Что известно об атаке ВСУ на Волгоград ночью 16 ноября

В 0:01 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ столкнулся с жилым зданием в Волгограде. Канал отмечает, что в результате происшествия в многоэтажке начался пожар. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Очевидцы сообщили SHOT о более чем 10 взрывах в различных районах города. По информации канала, по воздушным целям вела огонь система противовоздушной обороны.

Позднее стало известно, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале местной администрации. Жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам.

Отмечается, что в результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, угроза их жизни отсутствует, подчеркнул Бочаров.

«К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению очага возгорания в доме по адресу Кропоткина, 1. Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов», — сказано в заявлении.

Кроме того, Бочаров заявил, что в многоквартирном доме по улице Кропоткина в Волгограде в результате атаки БПЛА возник пожар.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 16 ноября

Telegram-канал SHOT передал, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала ПВО. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали информацию.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно до восьми взрывов над городом, в небе видны яркие вспышки, запустилась сирена воздушной опасности. Сведений о пострадавших не поступало.

При этом накануне, с 19:00 до 23:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

«В период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Над территорией Ростовской области было уничтожено 17 беспилотников, в Белгородской области — 12. Помимо этого, в Воронежской области и Республике Крым сбили по три БПЛА и еще один над Саратовской областью.

