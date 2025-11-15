Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 23:51

Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер

Минобороны: 36 беспилотников ВСУ были сбиты над пятью регионами России

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 19:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

В период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Над территорией Ростовской области было уничтожено 17 беспилотников, в Белгородской области — 12. Помимо этого, в Воронежской области и Республике Крым сбили по три БПЛА и еще один над Саратовской областью.

Ранее стало известно, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Средства ПВО поразили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ, добавили в Минобороны.

До этого губернатор Юрий Слюсарь говорил, что в Ростовской области предотвратили атаку украинских дронов. Он уточнил, что в ночное время удары были отражены в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

