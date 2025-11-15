В Ростовской области рассказали, чем закончилась дуэль ПВО и дронов ВСУ

В Ростовской области рассказали, чем закончилась дуэль ПВО и дронов ВСУ Губернатор Слюсарь: в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Он сообщил, что в ночное время удары были предотвращены в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Шолоховском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказал руководитель.

Ранее в поселке Октябрьском Белгородского района мужчина получил серьезные травмы в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Пострадавшего доставили в местную больницу, где диагностировали баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Валуйского округа. В селе Посохово повреждены ограждение частного домовладения и легковой автомобиль.

До этого в Орловской области несколько жилых домов и автомобилей получили повреждения во время атаки украинских беспилотников. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что городские учреждения и объекты инфраструктуры продолжили функционировать в обычном режиме. На местах происшествий работали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.