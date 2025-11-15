Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 09:11

В Ростовской области рассказали, чем закончилась дуэль ПВО и дронов ВСУ

Губернатор Слюсарь: в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Юрий Слюсарь Юрий Слюсарь Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Ростовской области успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Он сообщил, что в ночное время удары были предотвращены в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Шолоховском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказал руководитель.

Ранее в поселке Октябрьском Белгородского района мужчина получил серьезные травмы в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Пострадавшего доставили в местную больницу, где диагностировали баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Валуйского округа. В селе Посохово повреждены ограждение частного домовладения и легковой автомобиль.

До этого в Орловской области несколько жилых домов и автомобилей получили повреждения во время атаки украинских беспилотников. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что городские учреждения и объекты инфраструктуры продолжили функционировать в обычном режиме. На местах происшествий работали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

ВСУ
СВО
БПЛА
Ростовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты суммы компенсаций семьям погибших в жутком ДТП под Пермью
Сочный кролик в духовке за час: простой рецепт с медовым маринадом
В Германии узнали, когда заработают новые правила выплаты пособий украинцам
«Война проиграна»: экс-советник Трампа призвал его пойти на неожиданный шаг
Минина и Пожарского обвинили на Украине в пропаганде
Москву накрыл первый снег
Ирина Пегова похвасталась фигурой в ярком купальнике на отдыхе в Дубае
Трамп принял финальное решение по Венесуэле
«Вы проиграете»: Туск сделал серьезное предупреждение Зеленскому
Трамп растерялся после вопроса, который «ему никогда раньше не задавали»
Вассерман высказался об отмене ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение
Офицер объяснил, почему бразильцев тянет на Украину
В Госдуме захотели оградить детей от имитирующих алкоголь напитков
Боец ВС России рассказал, как хитрость помогла освободить Даниловку
В Ростовской области рассказали, чем закончилась дуэль ПВО и дронов ВСУ
Marvel продлила действие двух товарных знаков в России
Раскрыты новые факты о «царской» резиденции генерала Попова в Подмосковье
Счет заблокирован по 115-ФЗ: что делать, как вывести деньги
Секреты садовода: правильная заготовка семян в ноябре, инструкция
С Днем святого Георгия Победоносца — бесплатные открытки к празднику
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
Общество

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.