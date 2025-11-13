Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 20:46

Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА

Под Белгородом мужчина получил ожоги и осколочные ранения из-за атаки дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В поселке Октябрьском Белгородского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль мужчина получил ожоги и осколочные ранения, сообщили в региональном оперштабе. Пострадавшего госпитализировали в Октябрьскую больницу, где у него выявили баротравму, ожоги грудной клетки и многочисленные осколочные ранения лица.

После оказания необходимой помощи бригада скорой доставит пострадавшего в областную клиническую больницу. Транспортное средство уничтожено огнем, — говорится в сообщении.

В общей сложности ВСУ атаковали три населенных пункта Валуйского округа. В селе Посохово поврежден забор частного дома и легковой автомобиль. В хуторе Леоновка выбиты окна, повреждена кровля, входная группа и остекление хозяйственной постройки. В селе Долгое посечен ангар.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области произошел взрыв БПЛА. В результате происшествия пострадали два местных жителя. Оба пострадавших немедленно были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.

Белгородская область
атаки
пострадавшие
ВСУ
БПЛА
