Средства ПВО уничтожили за сутки 247 дронов самолетного типа ВСУ

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также там добавили, что средства ПВО поразили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь говорил, что в Ростовской области предотвратили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что в ночное время удары были отражены в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

До этого в поселке Октябрьском Белгородского района мужчина получил тяжелые повреждения в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Его доставили в медицинское учреждение, где диагностировали баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. Также вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Валуйского округа.