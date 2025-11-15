Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 12:27

Средства ПВО уничтожили за сутки 247 дронов самолетного типа ВСУ

ПВО РФ
За последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также там добавили, что средства ПВО поразили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — указано в сообщении.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь говорил, что в Ростовской области предотвратили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что в ночное время удары были отражены в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

До этого в поселке Октябрьском Белгородского района мужчина получил тяжелые повреждения в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Его доставили в медицинское учреждение, где диагностировали баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. Также вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Валуйского округа.

