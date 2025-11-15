Наступление ВС РФ на Харьков 15 ноября: сгоревшая колонна, ад в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 15 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 15 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Правый берег реки Оскол: противник теряет оборонительные позиции. Командиры, которые еще пытаются держать оборону на отдельных оборонительных линиях, в прямом смысле этого слова заставляют своих подчиненных контратаковать и пытаться осуществлять прорывы в сторону западной части Купянска, ближе к дороге Купянск — Шевченково — Волчанск. Участились случаи, когда военнослужащие просто отказываются выполнять боевые распоряжения своих командиров. Согласно радиоперехватам, ситуация на правом берегу реки Оскол для противника становится критической», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, на левом берегу Оскола сужается кольцо вокруг основного узла обороны ВСУ, в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

«Разрозненные, потерявшие управление подразделения украинской армии пытаются двигаться вдоль железнодорожной полосы и выйти ближе к реке Оскол с целью переправиться на противоположный берег. Вчера поздно вечером без боевого сопровождения, без дронового прикрытия в районе населенного пункта Маночиновка наши ударные беспилотники в прямом смысле этого слова размазали технику ВСУ, которая шла колонной для прорыва купянского котла. Абсолютное большинство боевых машин было сожжено вместе с личным составом. Там были боевые машины пехоты, бронетранспортеры советского производства, которые еще состоят на вооружении в украинской армии, а также „Уралы“, которые противник пытался использовать для наведения насыпных переправ на узких участках русла реки Оскол», — подчеркнул эксперт.

Алехин также рассказал, что подразделения группировки войск «Север» наступают на севере Харьковской области.

«В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Синельниково, который расположен в десяти километрах от границы Белгородской и Харьковской областей и в трех километрах от Волчанска. Это важный логистический узел, за который держался противник. Бои там шли несколько месяцев. Напомню, что от Липцев до окружной дороги Харькова всего 22 километра по прямой. Судя по всему, противник стал отодвигать свои оборонительные линии от самих Липцев в сторону Борщевой и Русских Тишков, хотя по-прежнему ВСУ еще удерживают две основные высоты в окрестностях Липцев, по обе стороны дамбы Травянского водохранилища», — подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что этой ночью огневые средства российской армии мощно ударили по Чугуеву: минимум 12 прилетов по коммерческим предприятиям, складским помещениям, ПВД ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Были нанесены также огневые удары в районе Харькова. Даже местные власти вынуждены были признать, что фактически уничтожены цеха транспортной компании SAT. Это предприятие находится в Холодногорском районе Харькова. Основное производство — сборка беспилотников различных типов. В самом Харькове много военных. Постоянно по улицам города снует боевая техника. В основном в направлении Дергачей по Белгородскому шоссе и вдоль улицы Академика Павлова к Циркунам и Липцам. Любопытная деталь: управление соцзащиты населения администрации бывшего Фрунзенского, ныне Немышлянского района города пригласила граждан пройти бесплатные онлайн-курсы по изучению украинского языка. Об этом сообщили в Горсовете, что такие курсы организовываются в рамках программы развития украинского языка», — добавил Алехин.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях продолжается уверенное продвижение ВС РФ в восточном направлении.

«Также есть значительное продвижение на Хатненском участке фронта. На всех участках фронта интенсивно работают авиация ВКС РФ, расчеты ТОС-1А и артиллерия ГВ „Север“. На левобережье Волчанска наши штурмовики продвинулись в частном секторе на 300 метров. В лесу возле Синельниково „Воины Севера“ продвинулись вглубь леса на 250 метров и заняли два опорных пункта ВСУ. Деморализованные подразделения 57-й ОМПБр продолжают массово сдаваться в плен „северянам“. За сутки сдалось в плен пять военнослужащих бригады. Они находились на позициях с весны этого года. На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ расширили зону контроля и продвинулись на 500 метров по лесополосам. Расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ поразили позиции 3-й ОТМБр ВСУ в районе Двуречанского. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV „северян“ продолжили выявлять и уничтожать оборудование РЭБ, пункты управления БПЛА и транспорт ВСУ», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

