Украинские военные сняли постановочные кадры так называемой «контратаки» на Купянском направлении в Харьковской области, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В материале указывается, что на видеозаписи отсутствуют российские военнослужащие, однако украинская сторона заявляет о якобы успехе.

По информации военных корреспондентов, украинский гарнизон в Купянске находится в полной изоляции, а все попытки деблокирующих контратак были отражены. Российские бойцы активно применяют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов и предотвращают любые попытки прорыва обороны.

Ранее командир штурмовой роты с позывным Снег говорил, что российские военные подразделения завершили операцию по зачистке лесного массива в восточной части Купянска в районе улиц Сеньковской и Приоскольной. По его информации, украинские формирования отступают, а ВС РФ продолжают зачищать западные районы города в прибрежной зоне реки Оскол.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил о нанесении авиационного удара по базе ВСУ на Купянском направлении, в результате которого было уничтожено около 10 иностранных наемников и разрушено здание их дислокации. Минобороны РФ эти данные не комментировало.