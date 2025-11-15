Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 11:45

ВСУ сняли постановочное видео со штурмом пустых зданий

РВ: украинские войска разыграли контратаку в Купянске с обстрелом пустых зданий

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские военные сняли постановочные кадры так называемой «контратаки» на Купянском направлении в Харьковской области, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В материале указывается, что на видеозаписи отсутствуют российские военнослужащие, однако украинская сторона заявляет о якобы успехе.

По информации военных корреспондентов, украинский гарнизон в Купянске находится в полной изоляции, а все попытки деблокирующих контратак были отражены. Российские бойцы активно применяют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов и предотвращают любые попытки прорыва обороны.

Ранее командир штурмовой роты с позывным Снег говорил, что российские военные подразделения завершили операцию по зачистке лесного массива в восточной части Купянска в районе улиц Сеньковской и Приоскольной. По его информации, украинские формирования отступают, а ВС РФ продолжают зачищать западные районы города в прибрежной зоне реки Оскол.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил о нанесении авиационного удара по базе ВСУ на Купянском направлении, в результате которого было уничтожено около 10 иностранных наемников и разрушено здание их дислокации. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Украина
ВСУ
СВО
Купянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это произойдет скоро»: Трамп понадеялся на разрешение одного конфликта
Россиянам рассказали, рухнут ли цены на квартиры после окончания СВО
Бывшего российского министра-взяточника отправили в СИЗО
В Москве рассказали, как беспилотный трамвай справился с ПДД
«Ретроградная политика»: в России раскритиковали Запад из-за одного нюанса
В Apple может смениться руководство
Мигрант пробрался к петербургскому студенту в квартиру и ограбил его
«Кошелек» Зеленского сбежал с Украины на вип-такси
Вице-президент США едва не погиб в ДТП по вине полицейских
Астраханская шурпа: рецепт, перед которым невозможно устоять
Российские войска нанесли удар по тайному объекту ВСУ у Часова Яра
Раскрыты потери ВСУ после «адских» суток в зоне СВО
Раскрыт срок хранения красной икры в холодильнике
Москва проснулась под первым снегом: атмосферные кадры первых следов зимы
Наступление ВС РФ на Покровск 15 ноября: финальная битва, надежды для ВСУ
Средства ПВО уничтожили за сутки 247 дронов самолетного типа ВСУ
Аэродром ВСУ оказался в щепках после мощного удара ВС России
Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой
Наступление ВС РФ на Харьков 15 ноября: сгоревшая колонна, ад в Купянске
ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта в ДНР
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.