«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах Пленный солдат ВСУ заявил, что командиры не считали рядовых бойцов за людей

Командование Вооруженных сил Украины не считает рядовых бойцов за людей, признался военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай, попавший в плен в Красноармейске (Покровске). По словам солдата, которые приводит пресс-служба Минобороны России, среди его сослуживцев много убитых и раненых. Помимо этого, бойцам приходится обходиться без связи, еды и воды.

Много двухсотых, трехсотых. Связи тоже практически нет. Воды, еды нет, боекомплекта тоже нет. Да и воевать никто не хочет. И многие хотят сдаться в плен. Командиры к нам относились бесчеловечно. Нас за людей не считали. Просто как штрафники, — сказал Самодай.

Он добавил, что неоднократно просил о прохождении военно-лечебной комиссии. По словам пленного, у него сильная контузия. Однако командиры лишь отвечали: «Потом».

Так и никто меня на ВЛК не отправил, — отметил Самодай.

Ранее источник в силовых структурах узнал, что сразу пять украинских военнослужащих сдались в плен российским бойцам в Харьковской области. По его данным, украинцы находились на боевых позициях без ротации с весны.