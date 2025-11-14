Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега

В Москве и Московской области завтра, 15 ноября, ожидаются осадки в виде дождя со снегом, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 15 ноября

В столичном регионе завтра, 15 ноября, в дневное время воздух прогреется только до +2 градусов.

«15 ноября будет облачная погода. Осадки (дождь, переходящий в снег). Температура в Москве ночью — от 0 до +2 градусов, по области — от +1 до +4 градусов. Температура днем в Москве — от 0 до +2 градусов, по области — от −1 до +4 градусов. Ветер западной четверти 6–11 м/с. По области местами гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву и Московскую область в субботу придут заморозки.

«В ночь на субботу зарядят ливни, с утра переходящие в заряды снега — на земле начнется формирование снежного покрова высотой 1–2 см. Столбики термометров в выходные устремятся к нулевой отметке с заморозками — от −1 до −4 градусов в ночь на воскресенье — и гололедицей», — заявил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеорологических центров, утро 15 ноября в столице начнется с температуры воздуха около +1 градуса и осадков в виде мокрого снега. К полудню столбик термометра покажет +2 градуса, однако из-за повышенной влажности, которая составит 87–98%, и ветра северо-западного направления со скоростью 3–4 м/с по ощущениям будет значительно холоднее. Атмосферное давление будет низким, около 741–743 миллиметров ртутного столба, но в течение дня начнет постепенно расти. Основной чертой дня станут осадки. Утром и днем ожидается дождь со снегом, который к вечеру постепенно ослабнет и прекратится. К 21:00 температура опустится до −1 градуса, небо прояснится до малооблачного и осадки полностью прекратятся. Ночью мороз усилится до −3 градусов и установится ясная погода.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 15 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 ноября в Северной столице ожидаются осадки в виде снега.

«15 ноября будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 0 до −2 градусов. Днем — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, утро в Санкт-Петербурге начнется с температуры воздуха около −2 градусов, в течение дня воздух прогреется до 0 градусов. Ночью столбик термометра вновь опустится до −1 градуса. Из-за порывов западного и юго-западного ветра, скорость которого составит 3–5 м/с, по ощущениям будет значительно холоднее. Атмосферное давление будет стабильно высоким и составит 755–758 миллиметров ртутного столба. Небо в течение дня будет скрыто облаками, а осадки если и будут, то незначительные. Однако ближе к вечеру и ночи вероятность осадков возрастет, ожидается дождь со снегом.

