Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:32

Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и Московской области завтра, 15 ноября, ожидаются осадки в виде дождя со снегом, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 15 ноября

В столичном регионе завтра, 15 ноября, в дневное время воздух прогреется только до +2 градусов.

«15 ноября будет облачная погода. Осадки (дождь, переходящий в снег). Температура в Москве ночью — от 0 до +2 градусов, по области — от +1 до +4 градусов. Температура днем в Москве — от 0 до +2 градусов, по области — от −1 до +4 градусов. Ветер западной четверти 6–11 м/с. По области местами гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву и Московскую область в субботу придут заморозки.

«В ночь на субботу зарядят ливни, с утра переходящие в заряды снега — на земле начнется формирование снежного покрова высотой 1–2 см. Столбики термометров в выходные устремятся к нулевой отметке с заморозками — от −1 до −4 градусов в ночь на воскресенье — и гололедицей», — заявил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеорологических центров, утро 15 ноября в столице начнется с температуры воздуха около +1 градуса и осадков в виде мокрого снега. К полудню столбик термометра покажет +2 градуса, однако из-за повышенной влажности, которая составит 87–98%, и ветра северо-западного направления со скоростью 3–4 м/с по ощущениям будет значительно холоднее. Атмосферное давление будет низким, около 741–743 миллиметров ртутного столба, но в течение дня начнет постепенно расти. Основной чертой дня станут осадки. Утром и днем ожидается дождь со снегом, который к вечеру постепенно ослабнет и прекратится. К 21:00 температура опустится до −1 градуса, небо прояснится до малооблачного и осадки полностью прекратятся. Ночью мороз усилится до −3 градусов и установится ясная погода.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 15 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 ноября в Северной столице ожидаются осадки в виде снега.

«15 ноября будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 0 до −2 градусов. Днем — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, утро в Санкт-Петербурге начнется с температуры воздуха около −2 градусов, в течение дня воздух прогреется до 0 градусов. Ночью столбик термометра вновь опустится до −1 градуса. Из-за порывов западного и юго-западного ветра, скорость которого составит 3–5 м/с, по ощущениям будет значительно холоднее. Атмосферное давление будет стабильно высоким и составит 755–758 миллиметров ртутного столба. Небо в течение дня будет скрыто облаками, а осадки если и будут, то незначительные. Однако ближе к вечеру и ночи вероятность осадков возрастет, ожидается дождь со снегом.

Читайте также:

Ледяной ветер и холод до –30 градусов? Погода в Москве в январе: чего ждать

Порывистый ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс

погода
новости
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Генерал ответил, чью тактику копируют ВСУ для нанесения урона курским детям
СБУ сообщила о задержании экс-бойца ВС России в европейской стране
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.