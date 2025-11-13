Ледяной ветер и холод до –30 градусов? Погода в Москве в январе: чего ждать

Январь 2026 года в Москве ожидается холодным зимним месяцем с устойчивыми отрицательными температурами, которые будут периодически сменяться кратковременными оттепелями. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в середине зимы, ждать ли ледяных ветров и холода до –30 градусов?

Какая погода будет в Москве в январе

По предварительным данным метеосервисов, температура воздуха в январе будет преимущественно держаться ниже нулевой отметки. Дневные температуры ожидаются в диапазоне — от –1 до –9 градусов, а ночные показатели составят от –5 до –12 градусов.

Самые холодные дни прогнозируются в середине месяца, примерно с 6 по 8 января, когда ночная температура может опуститься до –12 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы — около 744–751 миллиметра ртутного столба, а ветер ожидается преимущественно юго-западного направления со средней скоростью 3–4 м/с.

Синоптики отмечают, что в течение второго зимнего месяца будет и повышенное количество оттепелей по отношению к норме, но будут и резкие похолодания.

Что касается осадков, то январь 2026 года обещает быть достаточно снежным. По прогнозам, осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, а количество дней с осадками может достигать 17–24 за месяц.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что зимой средняя температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 2–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы по месяцам составит в декабре +3 градуса, в январе +1 градус, в феврале +5 градусов, с общим количеством осадков, близким к норме, с незначительным ее превышением на 10%», — говорил метеоролог.

Таким образом, в российской столице в январе 2026 года ледяных ветров и холода до –30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в январе

Январь 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается самым холодным месяцем грядущей зимы, но в целом достаточно типичным для климатической нормы региона.

По предварительным данным метеорологических сервисов, средняя температура января 2026 года составит около –5 градусов, что соответствует многолетним значениям. Ожидается, что дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до –4 градусов, а ночные будут опускаться до –11 градусов. При этом серьезных и продолжительных похолоданий ниже –15 градусов не прогнозируется.

Атмосферное давление в Северной столице будет держаться в основном в пределах 755–762 миллиметров ртутного столба, а ветра ожидаются южного и юго-западного направлений. Характерной чертой января станет повышенная влажность воздуха и влияние ветров с Финского залива, что создаст ощущение более сильного холода, чем показывают термометры. Что касается осадков, то, по прогнозам, месяц будет преимущественно пасмурным с обильными снегопадами. Количество ясных дней составит всего около трех суток за весь месяц.

