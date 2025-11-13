Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:54

Магнитные бури сегодня, 13 ноября: что завтра, стресс, гипертония, апатия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 13 ноября, Землю накрыла магнитная буря уровня G3, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 13 и 14 ноября

По информации специалистов ИКИ РАН, в настоящее время фиксируется сильная магнитная буря, которая будет оказывать воздействие на Землю в течение суток.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, сегодня после трех часов ночи Землю настигло третье облако солнечной плазмы, выброшенное в космическое пространство во время последней вспышки максимального уровня Х5.1.

«Это стало причиной возобновления сильной магнитной бури уровня G3. По имеющимся на текущий момент данным, ожидается, что сильные и очень сильные магнитные бури, уровня G3–G4, продлятся на нашей планете в течение большей части сегодняшнего дня и лишь ближе к вечеру прекратятся», — отметил он.

По информации портала my-calend, Землю накрыл жесткий геомагнитный шторм силой шесть баллов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления. Не исключено обострение хронических заболеваний. Особенно уязвимыми будут центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Старайтесь избегать физических нагрузок и имейте под рукой необходимые медикаменты», — говорится в публикации сервиса.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 14 ноября, Землю накроет очередная магнитная буря.

Чего нельзя делать во время магнитной бури

Александр Евдокимов в комментарии NEWS.ru рассказал, что в период геомагнитных колебаний стоит отказаться от физических нагрузок и заниматься любимыми делами, чтобы нервная система была в балансе и могла разгрузиться.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — рассказал он.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также он посоветовал отказаться от сильных физических нагрузок.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил Онищенко.

Иван Смирнов
