Жуткий ливень и тепло до +10? Погода в Москве в середине недели: чего ждать

Жуткий ливень и тепло до +10? Погода в Москве в середине недели: чего ждать

В середине следующей недели климатическая зима не придет в российскую столицу, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 12 по 14 ноября, ждать ли жутких ливней и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине недели

По словам Евгения Тишковца, несмотря на похолодание в течение следующей недели, столбики термометров не будут опускаться ниже нуля градусов.

«Осадки если и пройдут, то пока в виде дождя, а значит, московская земля не побелеет от снега и обойдется без снежного покрова. Несмотря на то, что климатическая зима обычно в столице наступает 13 ноября, в этом году ее приход сдвигается вправо как минимум на неделю», — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, погода в среду, 12 ноября, ожидается пасмурной и холодной. Дневная температура воздуха составит около +4 градусов, а ночью столбики термометров покажут +3 градуса. Атмосферное давление будет достаточно высоким — около 750 миллиметров ртутного столба. Этот день принесет наибольшее количество осадков в середине недели, с вероятностью дождя до 78%. Ветер будет восточным, умеренным, со скоростью около 2–3 м/с.

Четверг, 13 ноября, не принесет существенных изменений. Днем воздух прогреется до +5–7 градусов, а ночью температура составит +4–6 градусов. Атмосферное давление немного понизится — до 748 миллиметров ртутного столба. Небо останется затянутым облаками, а осадки в виде дождя будут продолжаться. Ветер усилится, сменив направление на юго-западное, со скоростью 4–5 м/с.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу, 14 ноября, дневная температура ожидается на уровне +6–7 градусов, а ночная опустится до +2 градусов. Атмосферное давление продолжит падать и достигнет отметки 741 миллиметр ртутного столба. Прогнозируется значительный дождь, с большим количеством осадков. Ветер сохранит юго-западное направление и умеренную силу, порывы достигнут 5 м/с.

Таким образом, в Москве в середине следующей недели ожидаются жуткие ливни, но тепла до +10 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине недели

В Санкт-Петербурге в среду, 12 ноября, погода будет пасмурной, но относительно теплой. Температура воздуха в течение дня составит от +4 до +6 градусов. Осадков в дневное время практически не ожидается, однако ночью возможен небольшой дождь. Ветер будет южным, умеренной силы, со скоростью около 4 м/с. Атмосферное давление останется стабильным.

Четверг, 13 ноября, станет самым дождливым и ветреным днем из этого периода. Прогнозируется значительный дождь, общее количество осадков может достичь 6,7 миллиметра. Температура днем будет держаться на уровне +7 градусов, но из-за усиливающегося юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 9 м/с, по ощущениям будет около +3 градусов. Атмосферное давление в этот день начнет заметно падать.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Пятница, 14 ноября, принесет с собой похолодание. Дневная температура не превысит +5 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до нуля градусов. Осадки продолжат выпадать в виде легкого дождя, который к вечеру может перейти в мокрый снег. Ветер останется сильным, западным, его скорость составит 5–7 м/с.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 ноября: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами