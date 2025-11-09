Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 11:42

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 ноября: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 9 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Саратовской области и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда отменят ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 9 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 9 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из многих российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 9 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 21% жалоб об отсутствии связи приходятся на Саратовскую область, 21% — на Москву, 10% — на Башкирию и Сахалин, 8% — на Красноярский край и Новосибирскую область, 5% — на Свердловскую, Московскую и Самарскую области, 3% — на Санкт-Петербург, Приморский край и Челябинскую область.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области.

Почему не работает мобильный интернет 9 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

В Ярославской области скорость мобильного интернета и связи снижают в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности, отвечая на жалобы жителей региона на неработающий интернет.

«Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Уточняется, что ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка.

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что известно об отключении мобильного интернета и СМС после роуминга

В России планируют ввести «период охлаждения» на 24 часа для сим-карт, абоненты которых находились в международном роуминге. По данным СМИ, во время действия этой меры в течение суток не будут работать мобильный интернет и СМС на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из-за границы или сама карта не была активна более 72 часов.

«Введение „периода охлаждения“ для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру», — объяснил основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

