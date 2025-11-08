Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак

Певица Ани Лорак в этом году получила российский паспорт. Что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Лорак

Каролина Куек (Ани Лорак) родилась 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмань. Ее псевдоним — обратное прочтение ее имени Каролина.

Родители будущей певицы расстались еще до ее рождения. Помимо Лорак, в семье было три брата. Ее детство прошло в бедности: мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить ее и братьев, поэтому в шесть лет была вынуждена отдать дочь в школу-интернат, где она воспитывалась до седьмого класса.

В 1992 году Лорак победила в черновицком фестивале «Первоцвет». На конкурсе она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала свой первый музыкальный контракт.

Известность исполнительнице в 1995 году принесла российская программа «Утренняя звезда».

В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. В том же году она начала работать с заслуженным артистом РФ Игорем Крутым.

В 2008 году Лорак представляла Украину на Евровидении и заняла второе место. Ее продюсером на конкурсе выступал народный артист России Филипп Киркоров, с которым она дружит по сей день. Поп-король является крестным отцом ее дочки Софии.

Что известно о личной жизни Лорак

Ани Лорак с 2009 по 2019 год была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке родилась дочь София. Артистка развелась с супругом из-за его измен.

Исаак Виджраку и Ани Лорак Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

«Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — рассказывала Лорак.

После развода певица некоторое время встречалась с продюсером Егором Глебом, который был моложе нее на 14 лет.

В феврале 2025 года Лорак вышла замуж за испанского инструктора по йоге и духовного практика Исаака Виджраку.

Что Лорак говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ани Лорак почти год не выходила на связь с поклонниками. После того, как ее выступления стали отменять, она обозначила свою позицию.

Лорак не стала критиковать проведение СВО, однако заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом певица подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой.

Также Лорак опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины. При этом она призналась, что помогала украинцам, в основном беженцам и сиротам, так как сама когда-то жила в детдоме.

В июне 2025 года исполнительница получила российский паспорт.

Чем сейчас занимается Лорак

Ани Лорак продолжает творческую деятельность.

В ближайшее время она выступит в Воронеже (11 ноября), Краснодаре (13 ноября), Майкопе (14 ноября), Сочи (21 февраля) и Москве (6 марта).

