Критика Брухуновой, сын, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская

Актриса Диана Пожарская продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Артистка снималась в картинах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Жара», «Не с первой попытки», «Тайна», «Обещания», «Чемпион мира» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 20 работ.

Что известно о личной жизни Пожарской

Первым супругом Дианы Пожарской был режиссер Артем Аксененко. Они прожили вместе с 2016 по 2020 год.

В 2021 году актриса вышла замуж за коллегу Ивана Янковского, с которым познакомилась на съемках ленты «Чемпион мира». В 2021 году у супругов родился сын Олег.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — рассказывал Янковский.

Диана Пожарская и Иван Янковский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Пожарская

После рождения сына Диана Пожарская некоторое время не снималась, поскольку уходила в декрет.

«Совсем недавно, до того как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — объясняла она.

В 2025 году она вернулась к работе, с ней вышло две ленты — «Притворись моим мужем» и «Кракен». В скором времени также можно будет увидеть проекты «Приключения пингвиненка» и «Тайный город» с Пожарской.

В картине «Кракен» она сыграла роль ученого, помогающего найти логово морского чудовища. Ее работу раскритиковала супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она заявила, что плохая игра Пожарской «особенно бросилась в глаза на фоне более выразительных второстепенных персонажей».

«Актерски просела единственная женская роль. К сожалению, Диана Пожарская не справилась с персонажем. Ее геолог получилась плоской и пустой», — комментировала Брухунова.

Читайте также:

Якушев, поездка в Киев, мнение об СВО: куда пропала актриса Мария Пирогова

Смерть родителей, отъезд из РФ, мнение об СВО: как живет Таисия Вилкова

Испания, брак с Лагашкиным, двое детей: как живет актриса Екатерина Стулова