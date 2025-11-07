Испания, брак с Лагашкиным, двое детей: как живет актриса Екатерина Стулова

Актриса Екатерина Стулова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Стулова

Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в подмосковном городе Лобне. Окончила ГИТИС.

Артистка снималась в проектах «Клетка», «Медики», «Порода», «Виола Тараканова», «Есенин», «Река-море», «Снег на голову», «Остров ненужных людей», «Аритмия», «Большая игра», «Анатомия убийства», «Жуки», «Напарники», «Хейт», «Букины», «Сны Алисы», «Мужское слово», «Пока не родила», «Бедные смеются, богатые плачут» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 70 работ.

Что известно о личной жизни Стуловой

Екатерина Стулова замужем за актером и продюсером Максимом Лагашкиным, они воспитывают двоих сыновей — Савву и Луку.

На протяжении трех лет Стулова вместе с супругом и детьми жила в Испании. Позже она с Лагашкиным и младшим сыном вернулась в Россию. Старший наследник пошел по стопам родителей: в 2022 году он окончил актерский факультет лондонского вуза.

«Мы жили в Испании два с половиной года, уехали туда в мой декрет после рождения Луки, когда Савве было 13 лет, и стало понятно, что он будет артистом. Мы не настаивали, он сам решил заниматься этим и с первой попытки поступил в киношколу», — объясняла Стулова.

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Младшему сыну Лагашкин пока запрещает сниматься в кино.

«У Луки были предложения сниматься. Но мы не хотим лишать ребенка детства. Пусть получает удовольствие от общения с друзьями, от гуляния на улице. Я же вижу, как живут дети, которые снимаются. Смены по восемь часов, и ребенок пашет практически наравне со всеми. А еще родители с ним сидят и делают школьные уроки на площадке. А какие бывают трагедии, когда ребенок вырастает и во взрослой жизни как актер оказывается не нужен. Поэтому пусть у ребенка будет детство», — отмечал он.

Стулова и Лагашкин часто работают вместе, но, по их словам, в их браке нет места ревности.

Чем сейчас занимается Стулова

Екатерина Стулова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли сериалы «Киловаттино», «Планетяне» и «Актерище» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Цезарь», «Красота», «Домовенок Кузя 2» и «Крепостные» со Стуловой.

