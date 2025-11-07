Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 20:55

Смерть родителей, отъезд из РФ, мнение об СВО: как живет Таисия Вилкова

Таисия Вилкова Таисия Вилкова Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Таисия Вилкова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Вилкова

Таисия Вилкова родилась 25 октября 1996 года в Москве. Ее мама — актриса и продюсер Дарья Гончарова, папа — актер театра и кино Александр Вилков.

Вилков ушел из жизни в 2014 году, Гончарова — в 2024 году.

В кино Таисия Вилкова впервые появилась в семилетнем возрасте — в сериале «Звезда эпохи» в 2005 году. После окончания школы Вилкова поступила в Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в проектах «Фотограф», «Выкрутасы», «Деффчонки», «Склифосовский», «Серьезные отношения», «Гоголь», «Гоголь. Начало», «Елки новые», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Гекко», «Вишневый сад», «6 лет без секса», «Доктор Лиза», «Предложение», «Непослушник», «Алиса не может ждать», «Рыжий» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Вилковой

В 2020 году Таисия Вилкова вышла замуж за актера и режиссера Семена Серзина, который старше нее на 10 лет.

Пара воспитывает дочь Серафиму.

Таисия Вилкова и режиссер Семен Серзин Таисия Вилкова и режиссер Семен Серзин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Вилкова говорила о спецоперации

В апреле 2022 года Таисия Вилкова в соцсетях заявила, что Россия якобы посылает «своих мужчин на смерть», «разваливает экономику» и «арестовывает тысячами несогласных». Также актриса сообщила, что «гордится своими коллегами, которые высказываются».

После этого пользователи Сети призвали проверить публикации Вилковой на экстремизм. Тогда она удалила посты, передает Regnum.

Кроме того, после начала спецоперации Вилкова вместе с мужем и дочерью уехала из России в Таиланд, однако спустя три месяца вернулась и продолжила работу.

Чем сейчас занимается Вилкова

Таисия Вилкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Воскресение» и «Мертвые души».

В скором времени также выйдет драма «Самая легкая лодка в мире» с ее участием.

