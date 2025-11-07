Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно о подготовке «периода охлаждения» для сим-карт в России

«Ъ»: в России планируют ввести «период охлаждения» для сим-карт после роуминга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в скором времени планируют ввести «период охлаждения» на 24 часа для сим-карт, абоненты которых находились в международном роуминге, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, во время действия этой меры не будет работать мобильный интернет и СМС-рассылка.

Введение «периода охлаждения» для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру, — приводятся слова основателя компании «Флай Дрон» Никиты Данилова.

В материале говорится, что этот режим будет также начинать действовать, если сим-карта была неактивна свыше 72 часов. Для снятия блокировки абоненту нужно будет пройти верификацию — открыть ссылку из СМС и ввести капчу.

Ранее в России вступило в силу ограничение на количество сим-карт, оформляемых на одного человека, лимит составил не более 20 штук. В случае превышения установленного лимита операторы мобильной связи будут обязаны прекратить предоставление услуг. Проверить список оформленных номеров можно, позвонив в службу поддержки мобильного оператора или обратившись в офис с паспортом, или в соответствующем разделе «Госуслуг».

