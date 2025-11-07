Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 07:46

Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга

В России могут ввести «охлаждения» сим-карт после роуминга для защиты от БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение в России процедуры «охлаждения» SIM-карт после роуминга может быть направлено на защиту от беспилотников, передает «Коммерсант». Такая мера уже действует для иностранных сим-карт, сказано в материале.

Если систему расширят, то мобильный интернет и СМС в течение суток не будут работать на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из международного роуминга или сама карта не была активна более 72 часов.

При этом «период охлаждения» можно будет сократить: сразу возобновить доступ к услугам можно будет при прохождении верификации абонента. Мера может быть направлена на ограничение работы сим-карт, которые применяются при атаках БПЛА, пояснили эксперты.

Ранее сообщалось, что масштабный сбой на сайте электронных паспортов транспортных средств (ПТС) обнулил оформленные после 18 сентября документы. На проблемы и неполадки пожаловались автовладельцы по всей стране. Большинство пользователей не могли зайти на сайт.

До этого стало известно о неполадках в работе онлайн-сервиса Steam. В России в большинстве жалоб пользователи заявили об общем сбое в функционировании программы. А на Западе геймеры не могли запустить игры, доступ к которым предоставляет сервис.

