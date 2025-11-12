Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь

В России запустили новый механизм защиты от беспилотников — так называемый период охлаждения мобильной связи, сообщили в Минцифры. Теперь при возвращении сим-карты из роуминга на территорию нашей страны из-за рубежа мобильный интернет и СМС на ней будут временно блокироваться. Чем поможет нововведение и как будет работать — в материале NEWS.ru.

Зачем вводят «период охлаждения» российских сим-карт

Новую меру, необходимую для защиты от БПЛА, ввели 10 ноября, сообщили в Минцифры. В ведомстве сообщили, что некоторые дроны управляются посредством сим-карты с подключенным интернетом, поэтому временная блокировка помогает деактивировать такие модели, если они прилетают в РФ с Украины.

«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться», — подчеркнули в ведомстве.

Для абонентов с российскими сим-картами период охлаждения будет действовать 24 часа, однако отключить его можно раньше. Оповещение о блокировке приходит в СМС от оператора связи, в сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений.

«Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и СМС будет восстановлен. Также предусмотрена возможность позвонить в кол-центр и снять ограничение, пройдя идентификацию по телефону», — добавили в министерстве.

Как будет работать «период охлаждения» российских сим-карт

«Период охлаждения» будет задействоваться не только при возвращении из-за границы, но и если сим-карта неактивна в течение 72 часов. То есть если на протяжении трех дней с ней не совершались никакие действия — звонки, СМС и интернет, в беседе с NEWS.ru объяснил IT-эксперт Денис Кусков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Если вы прилетели из-за границы, то тоже подпадете под заморозку — при этом не важно, сколько вы там пробыли. Касается это любых стран. Сим-карта будет полностью не работать, например, может даже не принимать звонки», — сказал Кусков.

«Заморозить» карту могут даже в том случае, если она не была вставлена в телефон, продолжил он. И заработает она лишь после того, как человек подтвердит свою личность. При этом сказать, как быстро это произойдет, пока сложно.

Кого затронет «период охлаждения» российских сим-карт

Период охлаждения сим-карт затронет всех приезжих, в том числе из Белоруссии и Абхазии, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он рассказал, что отечественные операторы уже тестируют новый режим.

«Это правильная норма с точки зрения безопасности людей, но я представляю, какое количество негатива будет от наших граждан, которые не разберутся, почему у них не работает мобильная связь», — заметил Свинцов.

Как «период охлаждения» российских сим-карт помешает БПЛА

«Охлаждение» привозных сим-карт — абсолютно правильная мера, говорят опрошенные NEWS.ru эксперты, так как беспилотники, использующие мобильную связь, — явление массовое.

«У нас раньше существовал такой механизм: если в нашу страну приехал иностранец с местной сим-картой, мобильный интернет работать на ней начинал через 24 часа. Это сделано для того, чтобы усложнить навигацию беспилотников, которые часто для этого используют мобильный интернет», — сообщил NEWS.ru специалист по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Замораживать» мобильную связь иностранцев в России начали еще несколько месяцев назад, продолжил он. Вражеские дроны, летящие в нашу страну, снабжены GPS-модулем с сим-картой. И раньше, когда они попадали в российское пространство, через мобильный интернет от местных провайдеров получали связь с управляющим центром. Эксперт отметил, что оператору легко определить, какие симки были в роуминге, а затем попытались подключиться к российской сети.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

К тому же, продолжил Раевский, совершенно правильно «замораживать» и российские симки. Многие из них ранее были проданы без какой-либо идентификации покупателя.

«Поэтому утверждать, что все они проданы по паспорту или привязаны к „Госуслугам“, нельзя. Тем более мы знаем, что иностранные спецслужбы вербуют россиян. Они могут потребовать у них приобрести сим-карту и передать ее для таких целей. Поэтому, на мой взгляд, мера оправданна. Я понимаю, что это неудобно и наверняка будут недовольные. Но ставки высоки: учитывая, что в жилой дом может прилететь 50 килограммов взрывчатки, можно и потерпеть неудобства», — заметил Раевский.

