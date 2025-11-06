Детские сим-карты: зачем их могут ввести, все плюсы и минусы

В России появятся детские сим-карты, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Теперь несовершеннолетние не смогут оформить обычные симки. С какой целью их могут ввести, будут ли дети защищены от мошенников, какие преимущества получат родители — в материале NEWS.ru.

Как будут работать детские сим-карты

Изначально внедрить в России детские сим-карты предложил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. По его мнению, с телефона, где они установлены, можно будет звонить только на одобренные номера и заходить исключительно на проверенные сайты. В случае выявления подозрительных действий соответствующие уведомления придут на телефоны родителей.

«Чтобы защитить детей от мошенников и киберрисков, необходимо идти дальше технических фильтров», — заявил Шейкин.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в своем Telegram-канале опрос о введении сим-карт для детей. 85% респондентов поддержали эту идею. В голосовании приняли участие почти 114 тыс. россиян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детские сим-карты будут оформляться с согласия родителей несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. Они ограничивают использование определенных сервисов. В частности, ребенку нельзя будет авторизоваться в социальных сетях.

«По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», — сказал Шадаев.

Какие преимущества есть у детских сим-карт

Детские сим-карты — отличное нововведение, отметил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, их главное преимущество заключается в том, что операторы смогут фильтровать трафик на смартфоне несовершеннолетнего.

«Я надеюсь, что на данных сим-картах будет дополнительно в принудительном формате и бесплатно обеспечена процедура „антифрод“ (выявление и предотвращение мошеннических трансакций. — NEWS.ru). Любые нежелательные звонки будут блокироваться на стороне оператора. Они не дойдут до ребенка. Ограничения по установке приложений будут принудительно интегрированы в тариф через эту сим-карту. Нужно изучать, какие еще есть возможности для борьбы и с мошенничеством, и с нежелательным контентом», — сказал Свинцов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что касается определения местоположения ребенка, то могут возникнуть проблемы во время отключения мобильной связи из-за атак БПЛА ВСУ, отметил парламентарий. По его словам, геолокация может быть неточной, как сейчас происходит в навигаторах.

Какие еще ограничения могут ввести в детских сим-картах

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал идею введения детских сим-карт. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что главное — запретить регистрировать на них любые банковские продукты и финансовые сервисы.

«Я говорю как родитель. Первое условие — они не должны быть привязаны к финансовым сервисам. Если кто-то попросит ребенка выслать код, то он должен приходить на номер родителя, с которым связана детская симка. Нужно запретить регистрировать банковские продукты на детскую симку», — сказал он.

Милонов также отметил, что родители должны создать белый список номеров для детских сим-карт, чтобы ребенку могли звонить только его близкие и те, кого знают его старшие родственники. Кроме того, парламентарий поддержал расширенный пакет по геолокации.

«Неважно, есть ли связь у оператора или ее нет: любой должен подхватить детскую симку в обязательном порядке, чтобы обеспечить минимальный набор для безопасности. Нужно сделать так, чтобы ребенок мог позвонить маме, папе из любой сети, где бы он ни находился», — добавил Милонов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будут ли детские сим-карты безопаснее обычных

Детские сим-карты не смогут уберечь детей на 100% от деструктивного контента, высказал мнение IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, несовершеннолетние в любом случае столкнутся с запрещенными сайтами.

«Нужно сделать список одобренных сайтов и пускать только с них трафик. Но это малореалистично, потому что в этом случае придется заблокировать поисковики. Они не гарантируют на 100% выдачу контента, одобренного для ребенка», — отметил Мясоедов.

Введение детских сим-карт упростит родительский контроль над несовершеннолетними, заявил аналитик Эльдар Муртазин.

«Это необходимо сделать, чтобы понимать, кто конкретно пользуется сим-картой. Дети — это огромный пласт пользователей, но при этом их симки в 99% случаев оформлены на родителей. Чтобы вывести этот рынок из тени, создаются такие условия», — добавил он.

IT-эксперт Сергей Белов отметил в разговоре с NEWS.ru, что, если ребенок не пришел из школы и не отвечает на звонки, наличие быстрого доступа к его геолокации сокращает время реакции правоохранительных органов.

«Сейчас, чтобы оператор выдал координаты, формально нужны полиция, запрос и бумажки. С детской симкой это превращают в кнопку в личном кабинете. Для поисково-спасательных отрядов и МВД это удобнее. В первые часы пропажи важна каждая минута. Данная инициатива закрывает старую боль, и это честный плюс», — сказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако, подчеркнул Белов, не стоит забывать об утечках персональной информации. По данным Роскомнадзора, в 2024 году было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 млн записей о россиянах. Белов подчеркнул, что сбор информации о маршрутах детей может представлять опасность.

«Любой серьезный баг или некорректные права доступа — и маршруты ребенка могут оказаться в руках кого угодно, от сталкера до коллекторов», — предупредил IT-эксперт.

