Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт

Введение детских сим-карт упростит родительский контроль над несовершеннолетними, заявил «Вечерней Москве» аналитик Эльдар Муртазин. Кроме того, это позволит сделать рынок симок более прозрачным.

Это необходимо, чтобы понимать, кто конкретно пользуется сим-картой. А дети — это огромный пласт пользователей, но при этом их симки в 99% случаев оформлены на родителей. И чтобы вывести этот рынок из тени, создаются вот такие условия, — пояснил Муртазин.

Он уточнил, новые сим-карты по желанию родителей будут оформлять сразу на детей. Раньше взрослые оформляли сим-карты на себя и дополнительно запрашивали функцию отслеживания.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство вводит детские сим-карты. Встроенные в модули геотреки позволят взрослым отслеживать их передвижение.