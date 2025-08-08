Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 08:11

Володин запустил опрос о введении детских сим-карт в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. В голосовании предложены варианты «Да», «Нет» и «Все равно».

По данным на 08:10 мск, более 80% респондентов поддержали инициативу. При этом чуть выше 10% россиян высказались против, а 5% выразили нейтральное отношение к предложенной идее. В голосовании в настоящее время приняли участие более 12 тысяч человек.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России могут появиться отдельные сим-карты для детей до 14 лет. По его словам, родители смогут по желанию подключать такие сим-карты, чтобы обеспечить расширенный контроль за интернет-трафиком детей.

Министр отметил, что детские сим-карты будут сразу включать набор безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попытается авторизоваться через такой номер в социальных сетях, то сделать этого он не сможет.

Операторов обяжут предоставлять подобную услугу. Шадаев добавил, что родители сами смогут решать, подключать ли такую сим-карту ребенку. В ведомстве считают, что многие граждане захотят воспользоваться этим инструментом для защиты детей от нежелательного контента.

Россия
Вячеслав Володин
опросы
сим-карты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость обучения в московских вузах
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.