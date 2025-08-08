Володин запустил опрос о введении детских сим-карт в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. В голосовании предложены варианты «Да», «Нет» и «Все равно».

По данным на 08:10 мск, более 80% респондентов поддержали инициативу. При этом чуть выше 10% россиян высказались против, а 5% выразили нейтральное отношение к предложенной идее. В голосовании в настоящее время приняли участие более 12 тысяч человек.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России могут появиться отдельные сим-карты для детей до 14 лет. По его словам, родители смогут по желанию подключать такие сим-карты, чтобы обеспечить расширенный контроль за интернет-трафиком детей.

Министр отметил, что детские сим-карты будут сразу включать набор безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попытается авторизоваться через такой номер в социальных сетях, то сделать этого он не сможет.

Операторов обяжут предоставлять подобную услугу. Шадаев добавил, что родители сами смогут решать, подключать ли такую сим-карту ребенку. В ведомстве считают, что многие граждане захотят воспользоваться этим инструментом для защиты детей от нежелательного контента.