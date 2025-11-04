Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:00

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой. Мечтаете о блюде, которое и выглядит красиво, и готовится без лишних хлопот? Салат «Праздник» — именно то, что нужно! Он моментально притягивает взгляды на столе, а вкус покоряет с первой ложки. Сочетание нежной курицы, пикантной ветчины и свежих овощей создаёт гармоничный букет, от которого никто не откажется. И что особенно приятно — ингредиенты доступные, а процесс приготовления не отнимет много времени.

Приготовим этот праздничный салат. Отварим 200 г куриной грудки в подсоленной воде (около 25 минут), дадим остыть и нарежем кубиками. Ветчину (150 г) превратим в тонкую соломку. Два яйца сварим вкрутую, охладим и натрём на крупной тёрке. Четыре маринованных огурца и два помидора нарежем аккуратными кубиками. 50 г твёрдого сыра натрём мелко, а пучок зелёного лука и 20 г зелени (укропа или петрушки) мелко порубим. Теперь соберём салат, промазывая каждый слой четырьмя столовыми ложками майонеза и слегка подсаливая: сначала курица, затем зелёный лук, ветчина, огурцы, помидоры, яйца и сверху — сырная «шапочка». Готово — можно подавать к столу и наслаждаться восхищёнными отзывами!

Ранее мы делились азиатским рецептом, который выходит по стоимости копейки, а вкус — огонь. Приготовьте так куриные желудки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
