Салат на Новый год быстро и как в ресторане: «Курочка на Гавайях» — бомбическое сочетание с курицей терияки и чумовой заправкой

«Курочка на Гавайях» — яркий и современный микс вкусов и текстур. Хрустящая курица терияки в панировке, сочный ананас, свежие листья салата и тертый пармезан создают идеальный баланс сладкого, соленого и пикантного. А насыщенная «чумовая» заправка объединяет все ингредиенты и делает салат по-настоящему запоминающимся.

Ингредиенты: листья салата (айсберг или романо) — 120 г, куриное филе — 300 г, соус терияки — 3 ст. л., панировочные сухари — 60 г, яйцо — 1 шт., ананас свежий или консервированный — 200 г, сыр пармезан — 60 г, растительное масло — для жарки.

Для заправки: майонез — 120 г, соус сладкий чили — 1,5 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, черный перец — по вкусу.

Приготовление: куриное филе нарежьте крупными кусочками, замаринуйте в соусе терияки на 15–20 минут. Обмакните кусочки во взбитое яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Листья салата порвите руками, ананас нарежьте кусочками, пармезан натрите тонкой стружкой. Для заправки смешайте майонез, сладкий чили, соевый соус, лимонный сок, мелко тертый чеснок и черный перец до однородности. В глубокой миске соедините листья салата и ананас, добавьте теплую курицу, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. При подаче посыпьте салат пармезаном.

