Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:01

Салат на Новый год быстро и как в ресторане: «Курочка на Гавайях» — бомбическое сочетание с курицей терияки и чумовой заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Курочка на Гавайях» — яркий и современный микс вкусов и текстур. Хрустящая курица терияки в панировке, сочный ананас, свежие листья салата и тертый пармезан создают идеальный баланс сладкого, соленого и пикантного. А насыщенная «чумовая» заправка объединяет все ингредиенты и делает салат по-настоящему запоминающимся.

Ингредиенты: листья салата (айсберг или романо) — 120 г, куриное филе — 300 г, соус терияки — 3 ст. л., панировочные сухари — 60 г, яйцо — 1 шт., ананас свежий или консервированный — 200 г, сыр пармезан — 60 г, растительное масло — для жарки.

Для заправки: майонез — 120 г, соус сладкий чили — 1,5 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, черный перец — по вкусу.

Приготовление: куриное филе нарежьте крупными кусочками, замаринуйте в соусе терияки на 15–20 минут. Обмакните кусочки во взбитое яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Листья салата порвите руками, ананас нарежьте кусочками, пармезан натрите тонкой стружкой. Для заправки смешайте майонез, сладкий чили, соевый соус, лимонный сок, мелко тертый чеснок и черный перец до однородности. В глубокой миске соедините листья салата и ананас, добавьте теплую курицу, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. При подаче посыпьте салат пармезаном.

Ранее мы готовили салат «Варежка Деда Мороза» с тунцом и крабовыми палочками. Простой хит на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
К Новому году за 15 минут: салат «Каприз» — для него только яйца сварить. Он невероятно вкусный и без тонны майонеза
Общество
К Новому году за 15 минут: салат «Каприз» — для него только яйца сварить. Он невероятно вкусный и без тонны майонеза
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Культура
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Дед Мороз раскрыл главные правила празднования наступления Нового года
Культура
Дед Мороз раскрыл главные правила празднования наступления Нового года
Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр
Общество
Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр
салаты
Новый год
простой
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.