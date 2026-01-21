Сырники теперь пеку в духовке и без сахара: вкусно и без лишнего масла — ем на похудении, а нравится всей семье

Раньше сырники у меня всегда жарились на сковороде, а теперь перешла на духовку — и назад уже не хочется. Никакого масла, никакого сахара, а результат получается настолько удачным, что едят их все, даже те, кто про «ПП» слышать не хочет. Я готовлю их себе на похудении, а семья просто просит добавку. Вся сладость здесь — от спелых бананов. Они делают сырники мягкими, ароматными и совсем не пресными.

Ингредиенты (примерно на 12 штук): спелые бананы — 2 шт. (около 200 г), творог 5% — 400 г, яйцо — 1 шт., рисовая или кокосовая мука — 40 г.

Как готовлю: бананы разминаю вилкой в пюре. Добавляю творог, яйцо и муку, хорошо перемешиваю до однородной массы. Тесто получается мягким, но форму держит. Влажными руками формирую небольшие шарики и выкладываю их на противень с пергаментом. Отправляю в духовку, разогретую до 200 °C, на 25–30 минут — до лёгкого золотистого цвета. Достаю, даю немного остыть и подаю. Получается просто, полезно и очень вкусно. Без сахара, без жарки, а сырники такие, что про обычные уже никто и не вспоминает.

