«Какаошник» — пеку корж из стакана кефира и собираю торт за 10 минут: нежнейший десерт тает во рту

Этот торт «Какаошник» — моя настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени и сил минимум. Название придумано из-за большого количества какао в составе. Никаких сложных кремов, миксеров и долгих пропиток. Всё предельно просто: один стакан кефира, какао — и через полчаса из духовки выходит воздушный, пористый шоколадный корж. Он лёгкий, мягкий и действительно тает во рту. Сверху — нежная сметанная шапка, и получается тот самый домашний торт, который исчезает быстрее, чем остывает.

Ингредиенты для коржа: кефир — 1 стакан (250 мл), сода — 1 ч. л. без горки (гасить не нужно), сахар — 1 стакан (можно уменьшить), мука — 1 стакан (200 мл) или чуть больше, какао — 30 г. Для крема и украшения: сметана и сахарная пудра — по вкусу, какао, орехи или кокосовая стружка — по желанию.

Приготовление: духовку разогреваю до 200 °C. В миске смешиваю кефир с содой — сразу появляются пузырьки, это нормально. В другой миске соединяю сахар, муку и какао. Смешиваю сухие и жидкие ингредиенты до гладкого, жидковатого теста. Выливаю его в форму диаметром 22–26 см, разравниваю и выпекаю около 25 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Корж полностью остужаю, щедро смазываю сметанным кремом и посыпаю какао или тем, что есть под рукой. Даю постоять в холодильнике пару часов — и можно подавать. Простой, быстрый и очень домашний торт, который всегда получается.

