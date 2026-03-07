Зимняя Олимпиада — 2026
«Подружка» на столе — и все девочки в восторге: такой нежный и сытный салат идеален под бокал шампанского

«Подружка» на столе — и все девочки в восторге: такой нежный и сытный салат идеален под бокал шампанского. Беру печень трески, свежие огурцы и сыр — и готовлю праздничное блюдо, которое покоряет с первой ложки. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для 8 Марта или уютного женского вечера. Его необычность в том, что печень трески, не требующая дополнительной соли, в сочетании с хрустящими огурцами, нежным рисом и сыром создает идеальный баланс вкусов. Получается обалденная вкуснятина: тающая во рту печень, сочные огурчики, мягкий рис и сырная нотка — все это пропитывается майонезом и превращается в настоящий кулинарный шедевр. Салат настолько хорош, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете разлить шампанское.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной печени трески, 300 г свежих огурцов, 7 куриных яиц, 200 г твердого сыра, 1 стакан отварного риса, майонез по вкусу. Печень трески обсушите бумажными полотенцами от лишнего масла и мелко нарежьте. Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурцы и сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты с рисом, заправьте майонезом и уберите в холодильник минимум на час для пропитки. Дополнительно солить не нужно — вкус идеально сбалансирован.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

