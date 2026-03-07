Крабовый больше не делаю. Готовлю салат «Аленка»: нежный, сочный и очень вкусный — рецепт для 8 Марта

Когда хочется удивить гостей и порадовать близких в Международный женский день, на помощь приходит салат «Аленка». Это блюдо на основе крабовых палочек получается нежным, сытным и очень аппетитным, а готовится буквально за 15 минут. Секрет его успеха — удачное сочетание доступных продуктов и пара кулинарных хитростей, которые делают вкус ярче и интереснее.
Ингредиенты
Крабовые палочки — 2 упаковки (качественные, без заменителей)
Кукуруза консервированная — 1 банка
Редис — 100 г
Куриные яйца — 5 шт.
Соленые огурцы — 150 г
Сыр твердый — 100 г
Майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Приготовление
Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Редис вымойте, натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
Соленые огурцы и сыр также натрите на крупной терке.
Крабовые палочки нарежьте кубиками.
С кукурузы слейте жидкость.
В глубоком салатнике смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте.
Уберите салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался.
Совет: чтобы придать салату пикантную нотку, добавьте немного горчицы — она отлично оттеняет вкус крабовых палочек и соленых огурцов.
