07 марта 2026 в 17:00

Крабовый больше не делаю. Готовлю салат «Аленка»: нежный, сочный и очень вкусный — рецепт для 8 Марта

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется удивить гостей и порадовать близких в Международный женский день, на помощь приходит салат «Аленка». Это блюдо на основе крабовых палочек получается нежным, сытным и очень аппетитным, а готовится буквально за 15 минут. Секрет его успеха — удачное сочетание доступных продуктов и пара кулинарных хитростей, которые делают вкус ярче и интереснее.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 2 упаковки (качественные, без заменителей)

  • Кукуруза консервированная — 1 банка

  • Редис — 100 г

  • Куриные яйца — 5 шт.

  • Соленые огурцы — 150 г

  • Сыр твердый — 100 г

  • Майонез — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.

  2. Редис вымойте, натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.

  3. Соленые огурцы и сыр также натрите на крупной терке.

  4. Крабовые палочки нарежьте кубиками.

  5. С кукурузы слейте жидкость.

  6. В глубоком салатнике смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте.

  7. Уберите салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался.

Совет: чтобы придать салату пикантную нотку, добавьте немного горчицы — она отлично оттеняет вкус крабовых палочек и соленых огурцов.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
