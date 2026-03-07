Крабовый больше не делаю. Готовлю салат «Аленка»: нежный, сочный и очень вкусный — рецепт для 8 Марта

Когда хочется удивить гостей и порадовать близких в Международный женский день, на помощь приходит салат «Аленка». Это блюдо на основе крабовых палочек получается нежным, сытным и очень аппетитным, а готовится буквально за 15 минут. Секрет его успеха — удачное сочетание доступных продуктов и пара кулинарных хитростей, которые делают вкус ярче и интереснее.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 2 упаковки (качественные, без заменителей)

Кукуруза консервированная — 1 банка

Редис — 100 г

Куриные яйца — 5 шт.

Соленые огурцы — 150 г

Сыр твердый — 100 г

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Редис вымойте, натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Соленые огурцы и сыр также натрите на крупной терке. Крабовые палочки нарежьте кубиками. С кукурузы слейте жидкость. В глубоком салатнике смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте. Уберите салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался.

Совет: чтобы придать салату пикантную нотку, добавьте немного горчицы — она отлично оттеняет вкус крабовых палочек и соленых огурцов.

