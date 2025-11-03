Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 13:00

Приготовила так куриные желудки, теперь домашние их просят постоянно: азиатский рецепт — выходит по стоимости копейки, а вкус — огонь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовила так куриные желудки, теперь домашние их просят постоянно: азиатский рецепт — выходит по стоимости копейки, а вкус — огонь. Это блюдо ломает стереотипы: из простого субпродукта получается настоящий кулинарный шедевр с пикантным вкусом и аппетитным ароматом. Сочные желудки в сочетании с хрустящими овощами и пряным соусом создают удивительное гастрономическое сочетание. При этом стоимость блюда радует, а приготовление не отнимает много времени.

Начните с подготовки желудков: тщательно промойте их и отварите в подсоленной воде около часа до мягкости. Когда остынут, нарежьте тонкими полосками. На разогретой сковороде с топлёным маслом обжарьте желудки 3–4 минуты до румяной корочки, затем добавьте соевый соус (или кокосовый аминос), соль и перец по вкусу. Пока желудки жарятся, нарежьте соломкой кабачок, морковь и болгарский перец.

Добавьте овощи к желудкам, влейте столовую ложку яблочного уксуса и готовьте ещё 3 минуты на сильном огне. В самом конце снимите блюдо с огня, посыпьте измельчённым чесноком и свежей кинзой, при желании сбрызните оливковым маслом. Подавайте горячим — лучше всего с рисом или лапшой. Ваши домочадцы точно попросят добавки!

Ранее мы делились рецептом в копилку на Новый год. Салат «Куриная шубка» — нарядное блюдо без лишних хлопот.

Читайте также
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Семья и жизнь
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Надоели запеканки? Готовим классные кабачковые лодочки на рисе — простой и вкусный рецепт с курицей
Общество
Надоели запеканки? Готовим классные кабачковые лодочки на рисе — простой и вкусный рецепт с курицей
Ветеринар рассказала, какие субпродукты полезны для собак
Life Style
Ветеринар рассказала, какие субпродукты полезны для собак
Куриные сердечки в сливочном соусе с овощами! Польза железа и витаминов
Общество
Куриные сердечки в сливочном соусе с овощами! Польза железа и витаминов
Обычные пирожки теперь не пеку: нашла рецепт обалденных кутабов с сыром — жарятся без тонны масла, семья подсела на них
Общество
Обычные пирожки теперь не пеку: нашла рецепт обалденных кутабов с сыром — жарятся без тонны масла, семья подсела на них
курица
субпродукты
простой рецепт
соевый соус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на сколько дней ФРГ хватит БПЛА в случае конфликта
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Мирный житель подорвался на сброшенной с БПЛА мине
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.