01 ноября 2025 в 13:00

В копилку рецептов на Новый год: салат «Куриная шубка» — нарядное блюдо без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В копилку рецептов на Новый год: салат «Куриная шубка» — нарядное блюдо без лишних хлопот. Хотите удивить гостей эффектным салатом, который при этом не потребует редких ингредиентов и часов у плиты? «Куриная шубка» — именно то, что нужно! Его многослойная структура смотрится празднично, а вкус получается насыщенным и гармоничным. Готовится просто, а съедается моментально — проверено на семье и друзьях.

Для салата возьмите 400 г куриного филе, 200 г твёрдого сыра, банку консервированных шампиньонов, одну луковицу, 3–4 яйца и 3–4 свёклы. Курицу и яйца отварите, свёклу запеките или сварите до готовности. Когда ингредиенты остынут, начинайте сборку: на дно тарелки выложите нарезанное кубиками филе, следом — обжаренный с луком грибы, затем тёртые яйца и сыр. Завершите слоем тёртой свёклы.

Каждый слой слегка промазывайте майонезом — так салат получится сочным, но не перегруженным. Дайте блюду настояться в холодильнике пару часов, чтобы вкусы соединились. Перед подачей можно украсить зеленью или ломтиками свёклы — получится по‑праздничному красиво!

Раннее мы делились рецептом шпротного салата, который улетает со стола быстрее надоевшего оливье и шубы. Секрет в сочетании именно этих ингредиентов.

