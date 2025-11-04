Только тыква, орехи и чернослив! Шведский тыквенный пирог — ароматный, простой в приготовлении и очень вкусный

Когда за окном осень, а на кухне пахнет корицей и тыквой — это настоящее счастье! Этот пирог стал для меня открытием: влажный, пористый, с ярким вкусом тыквы, сладостью чернослива и хрустом орехов. Готовится он просто, из доступных продуктов, зато сколько в нем осеннего уюта! Аромат корицы и меда наполняет весь дом, а хрустящая крошка сверху добавляет пирогу ту самую изюминку, которая заставляет просить добавки.

Для тыквенного пюре очистите 300 г тыквы, нарежьте кубиками, потушите с 3 ст. л. воды до мягкости и разомните в пюре. Для теста смешайте 300 г пюре, 100 г сахара, 130 г сметаны, 2 ст. л. меда, 80 мл масла и 2 яйца. Добавьте 250 г муки, 1/4 ч. л. соли, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соды и 1 ч. л. корицы. Чернослив (90 г) залейте кипятком на 10 минут, обсушите и нарежьте. Вмешайте в тесто чернослив и измельченные грецкие орехи (20 г). Для крошки разотрите 20 г масла, 2 ст. л. сахара, 0,5 ст. л. муки, 0,5 ч. л. корицы и оставшиеся орехи. Тесто выложите в форму диаметром 20 см, посыпьте крошкой. Выпекайте 50–55 минут при 180 °C. Дайте полностью остыть в форме.

