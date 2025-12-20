Орбан «вызвал охотников» на Мерца и фон дер Ляйен в язвительном видео Орбан высмеял лидеров ЕС с помощью саундтрека из «Охотников за привидениями»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Х в провокационном ролике высмеял европейских лидеров. Он опубликовал видео, в котором встреча с союзниками по новой фракции «Патриоты за Европу» противопоставлена саммиту ЕС.

Видеомонтаж сопровождается культовым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями». На кадрах прибытия канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен звучат строки о «чем-то не так» и «шизе». В это время под припев «Кого звать на помощь? Охотников!» показывают самого Орбана, лидера французских националистов Марин Ле Пен, премьеров Чехии и Бельгии Андрея Бабиша и Барта де Вевера.

Ранее Орбан заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины изначально было юридически невозможным решением. По его словам, идея «репарационного кредита» за счет российских активов была «мертвой» с самого начала.

До этого стало известно, что соглашение, достигнутое ранним утром 19 декабря, временно исключает прямое использование средств РФ. Брюссель опасался, что принудительное изъятие активов подорвет доверие к евро и создаст непосильные юридические риски для Бельгии, где хранится основная часть замороженных резервов в размере около €210 млрд (19 трлн рублей).





