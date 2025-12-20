Одна из стран рассматривает возможность использования карт «Мир» Россия ведет переговоры с Таиландом по использованию туристами карт «Мир»

Россия проводит консультации с Королевством Таиланд по вопросу интеграции национальной платежной системы «Мир». Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с корреспондентом ТАСС, диалог направлен на обеспечение возможности для российских туристов использовать свои карты на территории популярного азиатского курорта.

Переговоры носят рабочий характер. Они находятся в стадии обсуждения технических и организационных деталей.

Переговоры продолжаются, — сказал Руденко.

Заявление дипломата прозвучало в контексте продолжающегося расширения международного присутствия российской платежной системы, которая активизирует работу в странах, традиционно привлекательных для отдыха граждан РФ. Успешный запуск обслуживания карт «Мир» был осуществлен на Мальдивах, что стало важным шагом в развитии ее зарубежной инфраструктуры в условиях ограничений со стороны западных платежных систем.

Ранее в НСПК сообщили, что карты «Мир» после завершения срока действия будут оставаться действующими без ограничений по времени. Это решение совета участников рынка при организации направлено на увеличение комфорта для держателей карт и уменьшение нагрузки на инфраструктуру банков.