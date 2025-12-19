Элементарная закуска со шпротами: смело готовьте на Новый год и любые другие праздники

Элементарная закуска со шпротами: смело готовьте на Новый год и любые другие праздники

Смело готовьте на Новый год и любые другие праздники эту элементарную закуску со шпротами. Вкус получается насыщенным и гармоничным: солоноватая, ароматная рыба, нежный сливочный сыр и яйца создают изысканную и очень аппетитную комбинацию.

Вам понадобится: 1 банка шпрот в масле, 150 г сливочного сыра, 2 вареных яйца, 1–2 ст. л. майонеза для связности, сок половины лимона, молотый черный перец, готовые тарталетки или крекеры, зелень укропа для украшения. В миске тщательно смешайте размятые шпроты (вместе с небольшим количеством масла из банки для аромата), сливочный сыр, тертые яйца, лимонный сок и перец. Если масса слишком густая, добавьте немного майонеза. Полученную пасту переложите в кондитерский мешок или плотный пакет с отрезанным уголком. Аккуратно наполните тарталетки или выдавите небольшие розочки на крекеры. Сверху украсьте веточкой укропа.

Ранее стало известно, как приготовить закусочные помидоры со шпротами: станут главным блюдом на праздничном столе.