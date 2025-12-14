В кофейни больше можно не ходить — готовлю дома фееричный тыквенный латте за 5 минут

В кофейни больше можно не ходить — готовлю дома фееричный тыквенный латте за 5 минут

Когда нужно срочно согреться и поднять настроение в промозглый день, этот рецепт выручает мгновенно. Никаких сложных процессов, только наслаждение вкусом и ароматом.

Для одной порции мне понадобится: тыквенное пюре (1 ст. л.), мед или кленовый сироп (1-2 ч. л.), корица, мускатный орех, имбирь и гвоздика (на кончике ножа), молоко (200 мл), эспрессо (50 мл), ванильный экстракт (по желанию).

Начинаю с тыквенной основы: в сотейнике смешиваю тыквенное пюре, мед, специи и пару ложек молока. Нагреваю на медленном огне 2-3 минуты, постоянно помешивая, до получения однородного ароматного сиропа. Снимаю с огня и при желании добавляю ваниль. Тем временем готовлю эспрессо. Молоко (желательно высокой жирности) подогреваю до 60–65 °C и взбиваю венчиком во френч-прессе или капучинаторе до появления нежной пены. Собираю латте: в высокую чашку переливаю тыквенный сироп, затем тонкой струйкой вливаю свежесваренный эспрессо. Аккуратно вливаю подогретое молоко, ложкой удерживая пену. Выкладываю молочную пену сверху и украшаю щепоткой корицы или тертого мускатного ореха. Наслаждаюсь сразу же!

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.