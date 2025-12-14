Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:07

В кофейни больше можно не ходить — готовлю дома фееричный тыквенный латте за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда нужно срочно согреться и поднять настроение в промозглый день, этот рецепт выручает мгновенно. Никаких сложных процессов, только наслаждение вкусом и ароматом.

Для одной порции мне понадобится: тыквенное пюре (1 ст. л.), мед или кленовый сироп (1-2 ч. л.), корица, мускатный орех, имбирь и гвоздика (на кончике ножа), молоко (200 мл), эспрессо (50 мл), ванильный экстракт (по желанию).

Начинаю с тыквенной основы: в сотейнике смешиваю тыквенное пюре, мед, специи и пару ложек молока. Нагреваю на медленном огне 2-3 минуты, постоянно помешивая, до получения однородного ароматного сиропа. Снимаю с огня и при желании добавляю ваниль. Тем временем готовлю эспрессо. Молоко (желательно высокой жирности) подогреваю до 60–65 °C и взбиваю венчиком во френч-прессе или капучинаторе до появления нежной пены. Собираю латте: в высокую чашку переливаю тыквенный сироп, затем тонкой струйкой вливаю свежесваренный эспрессо. Аккуратно вливаю подогретое молоко, ложкой удерживая пену. Выкладываю молочную пену сверху и украшаю щепоткой корицы или тертого мускатного ореха. Наслаждаюсь сразу же!

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач объяснила, почему в самолете хочется томатный сок
Здоровье/красота
Врач объяснила, почему в самолете хочется томатный сок
Клюква, апельсин и корица — топ-трио для согревающего и полезного чая: вот как готовлю лучший зимний напиток
Общество
Клюква, апельсин и корица — топ-трио для согревающего и полезного чая: вот как готовлю лучший зимний напиток
Творог, изюм и песочное тесто! Пеку сметанник с творожной прослойкой. Нежная кислинка и знакомый рисунок вилкой
Общество
Творог, изюм и песочное тесто! Пеку сметанник с творожной прослойкой. Нежная кислинка и знакомый рисунок вилкой
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Общество
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой
Общество
Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой
напитки
рецепты
кофе
тыква
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин
Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.