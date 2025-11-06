Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего

Россияне все чаще предпочитают краткосрочные вклады, в то время как долгосрочные депозиты остаются нишевым продуктом, заявила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. По ее словам, которые приводит «Прайм», вклады сроком до полугода уже занимают более 70% совокупного спроса.

Вклады сроком до полугода снова занимают более 70% совокупного спроса. Лидируют трехмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума и составила 33,2%. Вклады на один месяц также сохраняют популярность среди россиян — 12,4% в октябре, — рассказала Замалеева.

В то же время наблюдается снижение интереса к годовым депозитам — их доля сократилась до 22,6%, что значительно ниже летних показателей. Вклады сроком более года практически не востребованы, занимая при этом не более 7% рынка.

По прогнозу Замалеевой, в преддверии новогодних праздников банки начнут активно предлагать выгодные краткосрочные депозитные программы, что дополнительно усилит интерес к этому сегменту. Как отметила аналитик, такие вклады представляют собой эффективный способ получить быстрый доход к праздникам.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявляла, что россиянам не стоит торопиться искать новые вклады при снижении ставок. По ее словам, при досрочном закрытии вклада чаще всего теряются накопленные проценты.