Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 08:44

Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего

Аналитик Замалеева: россияне начали все чаще предпочитать краткосрочные вклады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне все чаще предпочитают краткосрочные вклады, в то время как долгосрочные депозиты остаются нишевым продуктом, заявила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. По ее словам, которые приводит «Прайм», вклады сроком до полугода уже занимают более 70% совокупного спроса.

Вклады сроком до полугода снова занимают более 70% совокупного спроса. Лидируют трехмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума и составила 33,2%. Вклады на один месяц также сохраняют популярность среди россиян — 12,4% в октябре, — рассказала Замалеева.

В то же время наблюдается снижение интереса к годовым депозитам — их доля сократилась до 22,6%, что значительно ниже летних показателей. Вклады сроком более года практически не востребованы, занимая при этом не более 7% рынка.

По прогнозу Замалеевой, в преддверии новогодних праздников банки начнут активно предлагать выгодные краткосрочные депозитные программы, что дополнительно усилит интерес к этому сегменту. Как отметила аналитик, такие вклады представляют собой эффективный способ получить быстрый доход к праздникам.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявляла, что россиянам не стоит торопиться искать новые вклады при снижении ставок. По ее словам, при досрочном закрытии вклада чаще всего теряются накопленные проценты.

Россия
вклады
банки
аналитики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.