06 ноября 2025 в 10:57

Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температура на этой неделе в Московском регионе напоминает апрельскую, ее показатели превышают климатическую норму на шесть градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода в столице ожидается в четверг, 6 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 6 ноября

По словам метеоролога, это связано с тем, что воздушные массы перемещаются с акватории Атлантического океана.

«В Москве супертеплая погода до субботы включительно, отклонение от нормы составляет шесть градусов. Такая среднесуточная температура бывает в середине апреля. Совершенно необычная весенняя погода», — сказал Вильфанд.

Ночные значения температуры в столице будут в диапазоне от плюс 5 до плюс 8 градусов, а дневные составят 8-11 градусов тепла.

Вильфанд предупредил, что резкое понижение температуры сразу на восемь градусов произойдет в Москве со вторника, 11 ноября, на следующей неделе.

«Ночные значения станут отрицательными, дневные будут колебаться от нуля. По сравнению с этой неделей ко вторнику показатель понизится сразу на восемь градусов, будет казаться: „Ух, какая зима наступила!“. На самом же деле температура будет около нормы, типичная для второй декады ноября. Среднесуточная температура будет отрицательной», — пояснил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня, 6 ноября, синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором атлантического циклона. Ожидается облачная погода, во второй половине дня, к вечеру, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха плюс 7-10 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм рт. ст.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В пятницу, 7 ноября, сохранится пасмурная с небольшим дождем погода, под утро плюс 6-8 градусов, днем снова плюс 8-10 градусов.

Таким образом, аномальное тепло пока продолжается.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 6 ноября

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется под влиянием периферии циклонического вихря. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха после рекордно теплой ночи будет на 6-7 градусов выше средних многолетних показателей.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 10-12 градусов, в Ленинградской области — плюс 7-12 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу временами дожди, ночью плюс 7-9 градусов, днем плюс 9-11 градусов.

