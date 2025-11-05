Россия ответит США «ядеркой»? Срок испытаний, ошибка Трампа

Президент России Владимир Путин поручил ряду ведомств подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия (ЯО). Что об этом известно, в какие сроки это может произойти, как на эти действия провоцирует американский лидер Дональд Трамп?

Что известно об испытаниях Россией ядерного оружия

В среду, 5 ноября, министр обороны РФ Андрей Белоусов на оперативном совещании Совета безопасности страны предложил Путину начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ЯО.

«Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение, Global Tender 2025, с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года. <…> Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в боеготовности», — высказался министр.

Белоусов отметил, что возможные планы США включают единый комплекс мероприятий, в том числе проведение ядерных испытаний, что является угрозой для России. По его словам, российская сторона может провести свои испытания на полигоне, который находится на архипелаге Новая Земля, в сжатые сроки.

Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не должна терять времени и возможностей для своевременного и адекватного реагирования на действия США.

Совещание с постоянными членами Совета безопасности Фото: kremlin.ru

«На подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет», — подчеркнул Герасимов.

Путин напомнил, что Москва предупреждала Запад в 2023 году, что не оставит подобные шаги без ответа.

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗЯИ. — NEWS.ru) проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — сказал Путин.

Он отметил, что у России нет планов по одностороннему отказу от взятых обязательств в рамках Договора. Москва сейчас ждет от США разъяснений слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

«Несколько дней назад поступила телеграмма от посла [РФ в США Александра] Дарчиева, который пишет, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа вот этих резонансных высказываний президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», — сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дипломаты поинтересовались, «что конкретно имелось в виду» в заявлении Трампа. Однако, по словам Нарышкина, представители Белого дома и Госдепа «уклонились от предметной реакции» и заверили, что сообщат информацию руководству, а с российской стороной свяжутся, если посчитают нужным дать пояснения.

Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о возможности проведения испытаний ЯО. Он подчеркнул необходимость тщательной проработки этого вопроса и сообщил, что ожидает доклад от профильных структур.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что о начале подготовки к ядерным испытаниям речи не шло.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — сказал Песков.

Что о ядерных испытаниях говорил Трамп

30 октября президент США Дональд Трамп распорядился начать проведение испытаний ЯО «на равных» с другими странами. По словам главы Белого дома, соответствующее поручение он дал Министерству войны (Пентагону).

Трамп в этом же сообщении также подчеркнул, что у США больше ядерных боеголовок, чем у какой-либо другой страны. Он назвал это достижением своего первого президентского срока.

«Из-за колоссальной разрушительной силы я ненавидел это делать, но выбора не было! Россия на втором месте [по ядерным арсеналам], а Китай — на третьем, но сравняется с остальными в течение пяти лет», — написал Трамп в Truth Social.

В среду, 5 ноября, сообщалось, что в США успешно провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В космических силах страны уточнили, что она не была оснащена боевым зарядом. Журналисты при этом заметили, что в ходе тех же испытаний под крыло B-52 (американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик) «прицепили что-то неизвестное, отдаленно напоминающее экспериментальную крылатую ядерную ракету AGM181».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии NEWS.ru сообщил, что действия Вашингтона в последние месяцы свидетельствуют о нежелании мириться с существованием равной по силам ядерной державы.

«Мне кажется, американцы заигрались. Они не согласны с тем, что могут превратиться в равную кому-то ядерную державу. В том смысле, что кто-то может составить им конкуренцию. Им хочется доказать свой приоритет. Я думаю, что это очень большая ошибка», — высказался Джабаров.

Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

По его словам, Москва готова продемонстрировать свою мощь и возможности в ответ на действия США.

«Сейчас проходил Совет безопасности. Мы слышали заявления министра обороны Белоусова. Он говорит о том, что мы готовы показать нашу [ядерную] силу, наши возможности. Надеюсь, это будет последняя попытка убедить американцев, что надо идти не по пути эскалации, а по пути снижения напряженности. Но если они не поймут, пусть тогда пеняют сами на себя», — заключил Джабаров.

