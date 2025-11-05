Герасимов раскрыл сроки подготовки России к ядерным испытаниям Герасимов: подготовка к ядерным испытаниям займет от нескольких месяцев или лет

Процесс подготовки к ядерным испытаниям может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ. Он отметил, что США пока не предоставили официальных разъяснений по поводу заявления Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

На подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет, — прокомментировал Герасимов.

По его словам, существует опасение, что Вашингтон может начать подготовку к проведению ядерных испытаний. Несмотря на возможные попытки американской стороны избегать официальных заявлений, Россия не должна терять времени и возможностей для своевременного и адекватного реагирования на действия США.

Ранее Герасимов доложил Путину об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Ракета находилась в воздухе 15 часов, преодолела 14 тыс. километров и успешно выполнила все маневры, обойдя системы ПВО и ПРО. Испытания прошли 21 октября.