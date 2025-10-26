Стало известно о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО Герасимов доложил Путину о высоких возможностях по обходу ПВО у «Буревестника»

Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» находилась в воздухе примерно 15 часов и преодолела 14 тыс. километров, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада верховному главнокомандующему Владимиру Путину. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, в ходе испытаний осуществлены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и показаны высокие возможности по обходу средств ПВО и противоракетной обороны.

Такое испытание было проведено 21 октября. Был осуществлен многочасовой полет ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км, и это не предел. В воздухе ракета находилась около 15 часов, и это также не предел, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». После этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что она может заставить американскую сторону отказаться от гонки вооружений. Он отметил, что Россия значительно опережает коллективный Запад в разработках гиперзвуковых и крылатых ракет.