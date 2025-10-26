Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:45

Военэксперт предрек реакцию Запада на новую российскую ракету «Буревестник»

Военэксперт Кнутов: «Буревестник» заставит США отказаться от гонки вооружений

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» Испытания крылатой ракеты «Буревестник» Фото: МО РФ/РИА Новости

Российская крылатая ракета «Буревестник» может заставить США отказаться от гонки вооружений, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что РФ значительно опережает Запад в разработках гиперзвуковых и крылатых ракет.

Это заставит американцев задуматься о том, стоит ли начинать гонку вооружений. Мы обходим США в вопросах гиперзвукового оружия. Теперь появилась новая крылатая ракета «Буревестник», которая имеет ядерную энергетическую установку на борту. Это тоже технологический прорыв и демонстрация того, что мы страна, которая в ряде направлений не отстает от США, а наоборот, США отстают от нас. Мы обгоняем американцев и другие европейские страны достаточно серьезно. Поэтому это технологический прорыв, и этим надо гордиться, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что новая разработка РФ стала предупреждением всем странам НАТО. Он добавил, что испытания «Буревестника» неслучайно совпали с угрозами о поставках Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

На мой взгляд, это наш ответ ракетам Tomahawk. Хотя мы давно занимаемся этим вопросом. В данном случае испытания проведены как раз тогда, когда появилась информация о поставках Tomahawk. По сути, это ракеты средней дальности, размещенные возле наших границ. Это то, из-за чего и начиналась спецоперация: чтобы не было таких ракет возле наших границ. Это в определенной степени ответ и предупреждение как всем странам НАТО, так и Европе, и США, — подытожил Кнутов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Также Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.

Софья Якимова
С. Якимова
