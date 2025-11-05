Белоусов предложил Путину испытать ядерное оружие Белоусов предложил Путину испытать ядерное оружие в ответ на действия США

Министр обороны РФ Белоусов предложил президенту Владимиру Путину начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия, сообщает ТАСС. Предложение прозвучало в среду во время оперативного совещания президента с членами Совета безопасности.

Вашингтон регулярно проводит учения стратегических и наступательных сил. <...> Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в боеготовности, — высказался министр.

Вопрос прокомментировали начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Белоусов отметил, что готовность полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение испытаний в сжатые сроки.

Российская сторона не получала от США объяснений слов о ядерных испытаниях, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Оценивая высказывание главы Белого дома Дональда Трампа, Песков добавил, что у России «нет ясности» относительно того, что именно США намерены испытывать.