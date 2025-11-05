Песков раскрыл, объяснили ли США слова Трампа о ядерных испытаниях

Российская сторона не получала от США объяснений слов о ядерных испытаниях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным ТАСС, так представитель Кремля оценил высказывание главы Белого дома Дональда Трампа. Также, добавил Песков, у России нет ясности относительно того, что именно США намерены испытывать.

Нет, ответ — нет, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков уже заявлял, что Россия ждет от США официальных разъяснений насчет слов Трампа. Представитель Кремля подчеркивал, что РФ не возобновляла подобные испытания и придерживается международных обязательств.

Ранее Трамп подтвердил, что дал поручение Пентагону начать испытания ядерного оружия. По словам президента, США обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа на международной арене.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь сообщал об успешном прохождении испытаний подводного аппарата «Посейдон». Устройство по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат».