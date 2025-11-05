Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 00:26

Кремль прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

Песков: Россия ждет от США разъяснения слов Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия ожидает официальных разъяснений от США относительно заявлений президента Штатов Дональда Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР, сообщил RT пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Российская Федерация не возобновляла подобные испытания и соблюдает международные обязательства.

Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний. Более того, и Москва, и Пекин настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний, — сказано в заявлении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности для избежания катастрофы.

До этого в соцсети Truth Social Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире.

испытания
Россия
Дональд Трамп
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 5 ноября 2025 года. Охотничья Луна в Тельце
Путин назвал сроки поставки систем с ракетой «Сармат» на боевое дежурство
Путин сообщил о запуске серийного выпуска «Орешника»
«Пусто на душе»: певица Зара об уходе Николаева
Саратовский аэропорт закрыли для приема самолетов
Гороскоп на 5 ноября: Льва ждет финансовый успех, Рака — творческий прорыв
Диктор Березин обратился к вдове Николаева
Кремль прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
«Он был моим учителем»: диктор Березин о влиянии Николаева
Приметы 5 ноября: Яков день — Студеный апостол — оберег от печалей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 ноября 2025 года
На Солнце произошла вспышка максимального класса
«Сердце сжалось»: диктор Березин о смерти Николаева
Белград намерен продолжить экспорт боеприпасов
ПВО сбила украинские дроны над двумя регионами России
«Большая потеря»: ведущая Веденеева о смерти Юрия Николаева
Россия начала разработку новых гиперзвуковых крылатых ракет
Вучич признал наличие сербских боеприпасов у ВСУ
«Утренняя звезда», алкоголизм, рак, бездетность: трагедия Юрия Николаева
Путин оценил дальность полета «Буревестника»
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.