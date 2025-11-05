Кремль прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях Песков: Россия ждет от США разъяснения слов Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР

Россия ожидает официальных разъяснений от США относительно заявлений президента Штатов Дональда Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР, сообщил RT пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Российская Федерация не возобновляла подобные испытания и соблюдает международные обязательства.

Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний. Более того, и Москва, и Пекин настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний, — сказано в заявлении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности для избежания катастрофы.

До этого в соцсети Truth Social Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире.