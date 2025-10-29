Путин заявил об успешном испытании в России подводного аппарата «Посейдон» Путин: прошли успешные испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой

Подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в России, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.

Мы провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие «Посейдон», — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями своих ученых. Он добавил, что установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно.

До этого Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым констатировал завершение испытаний «Буревестника». Герасимов сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров и находился в воздухе 15 часов. Позже президент США Дональд Трамп ответил на сообщения об успешных испытаниях «Буревестника», отметив, что у берегов России находится американская ядерная подлодка.