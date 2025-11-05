Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:36

SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились. Как это было, кто был на торжестве, где оно прошло?

Как прошла свадьба Дронова и Мизулиной

Мизулина сообщила в Telegram-канале, что они с артистом расписались в ЗАГСе Донецка. Судя по опубликованным кадрам, на торжестве присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. На мероприятие также пришла военкор проекта WarGonzo Екатерина Романова. В ролике показан процесс бракосочетания пары — Мизулина и Дронов одеты в гимнастерки цвета хаки.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала Мизулина в своей публикации.

Аналогичным постом поделился SHAMAN.

Дронов сообщил, что приехал с Мизулиной в ДНР в преддверии Дня народного единства. Они посетили военно-мемориальный комплекс «Донецкое море» и подарили лицею № 5 компьютерную технику и «полезные материалы по безопасности в интернете». Также от протоирея Евгения из храма святых благоверных Петра и Февронии пара «получила благословение на будущее», написал SHAMAN.

Что известно об отношениях Дронова и Мизулиной

Дронов в начале марта объявил, что он и Мизулина — пара. До этого, в феврале, исполнитель и глава ЛБИ посетили московскую школу, где изобразили поцелуй на встрече с учениками.

В сентябре SHAMAN раскрыл подробности отношений с Екатериной. Дронов назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

«Мы как неразлучники. Обычно я предпочитаю перед концертом побыть один, потому что даже родственники и друзья высасывают энергию. А у Екатерины, не знаю, как это получается, но это искренне: она наполняет меня», — сообщил певец Пятому каналу.

Также Дронов заявил, что, когда просто находится рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически.

SHAMAN и Екатерина Мизулина SHAMAN и Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Это третий брак SHAMAN. Со своей предыдущей женой продюсером Еленой Мартыновой певец развелся в октябре прошлого года. С 2012 по 2016 год Дронов также был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, у них есть 11-летняя дочь Варвара.

Мизулина ранее не состояла в браке, детей у нее нет.

Читайте также:

Возможна ли блокада Калининграда? В Госдуме жестко ответили НАТО: детали

Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие

Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать

SHAMAN
Ярослав Дронов
Екатерина Мизулина
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мельникова раскрыла, как изменилась гимнастика за время отстранения России
Новый премьер Японии провела первый разговор с Зеленским
Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.