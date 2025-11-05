SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе

SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились. Как это было, кто был на торжестве, где оно прошло?

Как прошла свадьба Дронова и Мизулиной

Мизулина сообщила в Telegram-канале, что они с артистом расписались в ЗАГСе Донецка. Судя по опубликованным кадрам, на торжестве присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. На мероприятие также пришла военкор проекта WarGonzo Екатерина Романова. В ролике показан процесс бракосочетания пары — Мизулина и Дронов одеты в гимнастерки цвета хаки.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала Мизулина в своей публикации.

Аналогичным постом поделился SHAMAN.

Дронов сообщил, что приехал с Мизулиной в ДНР в преддверии Дня народного единства. Они посетили военно-мемориальный комплекс «Донецкое море» и подарили лицею № 5 компьютерную технику и «полезные материалы по безопасности в интернете». Также от протоирея Евгения из храма святых благоверных Петра и Февронии пара «получила благословение на будущее», написал SHAMAN.

Что известно об отношениях Дронова и Мизулиной

Дронов в начале марта объявил, что он и Мизулина — пара. До этого, в феврале, исполнитель и глава ЛБИ посетили московскую школу, где изобразили поцелуй на встрече с учениками.

В сентябре SHAMAN раскрыл подробности отношений с Екатериной. Дронов назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

«Мы как неразлучники. Обычно я предпочитаю перед концертом побыть один, потому что даже родственники и друзья высасывают энергию. А у Екатерины, не знаю, как это получается, но это искренне: она наполняет меня», — сообщил певец Пятому каналу.

Также Дронов заявил, что, когда просто находится рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически.

SHAMAN и Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Это третий брак SHAMAN. Со своей предыдущей женой продюсером Еленой Мартыновой певец развелся в октябре прошлого года. С 2012 по 2016 год Дронов также был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, у них есть 11-летняя дочь Варвара.

Мизулина ранее не состояла в браке, детей у нее нет.

Читайте также:

Возможна ли блокада Калининграда? В Госдуме жестко ответили НАТО: детали

Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие

Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать