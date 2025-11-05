Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:23

Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Синоптики составили прогноз на 5–9 ноября в российской столице. Какая погода будет в Москве на короткой рабочей неделе, придут ли обильные осадки и заморозки, чего ждать?

Какая погода будет в Москве на неделе, чего ждать

Короткая рабочая неделя в Московском регионе пройдет под влиянием периферии обширного циклона, некогда бывшего ураганом «Мелисса», — уже завтра, 6 ноября, он выйдет на границу Норвежского и Баренцева морей, открывая дорогу на северо-запад Европейской России теплому и влажному атлантическому воздуху, сообщили «Метеовести».

«В столицу атлантическое тепло прорвется в четверг, а в среду барический гребень пока оградит регион от осадков, ночью и утром сформирует очаги туманов, а днем будет плюс 7–9 градусов. Ну а в четверг пройдут небольшие дожди, а температура составит плюс 8–10 градусов, что на 5–6 градусов выше средних многолетних показателей. Такая температура задержится в Москве в пятницу и в субботу, при этом небо вновь будут закрывать плотные облака, но вероятность дождей уже будет невелика. На градус ниже ожидается температура в воскресенье», — отметили синоптики.

По прогнозу на сайте мэра Москвы, в среду и четверг, 5–6 ноября, осадков не будет; днем столбики термометров покажут плюс 8–10 градусов, ночью в среду — плюс 4–6 градусов, а в четверг — от 6 до 8 градусов. Небольшой дождь ожидается в пятницу, 7 ноября; температура воздуха днем — плюс 5–10 градусов, ночью — от 3 до 8 градусов. Суббота, 8 ноября, пройдет без существенных осадков; днем — плюс 5–10 градусов, ночью — от 1 до 6 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В среду, 5 ноября, в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за густого тумана. Жители северных районов столицы сообщают, что из-за плотной серой пелены утром не было видно соседние дома, если расстояние до них превышает 70 метров.

Погодные условия существенно повлияли на обстановку в столице, вынудив метеорологические службы объявить официальное предупреждение. МЧС сообщило об ухудшении видимости до 200–700 метров. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Когда в Москву придут заморозки

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября. К третьим выходным месяца он может достигнуть трех — пяти сантиметров. По словам специалиста, текущая неделя останется теплой, после чего последует резкое похолодание с переходом дождей в мокрый снег.

«Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. <...> С 13 ноября московская земля станет постепенно „белеть“», — указал синоптик.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин отметил, что с 11 ноября в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 1–3 градусов.

«В течение ближайших шести-семи дней похолодает, и столбик термометра опустится до минус 2–5 градусов. С 19 ноября в дневные часы температура будет опускаться до минус 3 градусов», — заявил он.

По словам Ильина, ночные морозы ожидаются до 17 ноября, после чего в столицу может вернуться волна более теплого воздуха.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 5–9 ноября

В Северной столице погода на короткой рабочей неделе будет формироваться под влиянием тех же факторов, что и в Москве. Так, в среду, 5 ноября, несмотря на обильные дожди, ожидается 11–13 градусов тепла при рекордных плюс 11,9 градуса для этого дня, установленных в 1930 году, пишут «Метеовести».

«Немногим прохладнее, плюс 10–12 градусов, и уже небольшие дожди ожидаются в Петербурге в четверг. В пятницу и в субботу температура составит плюс 8–10 градусов, в воскресенье — плюс 7–9, и даже эти значения выше климатической нормы на 4–5 градусов, а небольшие дожди сохранятся в течение последних трех дней недели», — сообщили синоптики.

Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
